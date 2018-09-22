Кеян о модных трендах осени: можно доставать вещи мам и бабушек

О том, что в моде этой осенью и как сочетать яркие цвета, в интервью на радио Sputnik Казахстан рассказала эксперт по стилю Арина Кеян.

"Все, что связано с оверсайз, большими плечами, сейчас очень актуально. Кроме того, вновь поднимается такой тренд, как использование платков в гардеробе. Кто помнит моду 80-х, тот знает, что платки широко использовали в качестве аксессуаров и цветовых дополнений к образу. Так что можно достать вещи мам и бабушек и носить", ― говорит Кеян.

Также в тренде очень много ярких цветов ― ярко-красный "храбрый мак" и темно-красный, ярко-желтый, ультрафиолет, ярко-синий и глубокий зелено-синий, который называется "зеленый квезаль". Главное ― не переборщить с сочетаниями и стараться использовать в одном образе не более двух ярких цветов, разбавляя их нейтральными, советует эксперт.

"Вновь возвращаются в моду колготки ярких цветов, любые проявления гофре и плиссе в юбках, платьях и рукавах. И еще один модный тренд ― это твид, причем это тренд долгоиграющий, особенно в нашем климате. Пальто с меховым воротником будет осенью особенно модным", ― сказала Кеян в беседа на радио Sputnik Казахстан.