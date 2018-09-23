Студеникин: Абхазия сама должна укреплять свою государственность

"Нам, пользуясь поддержкой великой России, необходимо укреплять свою государственность, и не ждать, что за нас это кто-то сделает. Если мы не усилим нашу страну, то мы видим вызовы и угрозы современного мира, они очень опасны, они очень многоплановы. Никто за нас не будет строить никакое государство, никто никому в этом мире не должен, есть общие интересы, надо развивать это партнерство, и делать большие и продуманные шаги самим. Любая страна, которая хочет спастись, выжить, в современном мире и дать будущее своим детям, должна думать, как укреплять свою безопасность", — сказал Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия.