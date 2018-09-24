Ломия рассказал о "благодарности" грузина, отпущенного при освобождении Сухума

"Мы выдвинулись со своей стороны немного вперед, разведчики тоже прошли вперед, решили, что пришло время выдвинуться к самому Учхозу, к пятиэтажным домам. Прошли по левой стороне шоссе вперед, потом на каком-то отрезке перебежали на правую сторону. Разведчики в это время со стороны моря стали поддавливать, и грузины практически без боя Учхоз оставили. От некоторых деятелей уже после войны слышал, как они освобождали этот Учхоз, ну, наверное, я был не там. Но на самом деле для грузин это произошло настолько неожиданно, они не ожидали от нас такой наглости. Говорю не для хвастовства, одним из первых, кто забежал в так называемый дом Павлова, в пятиэтажку, реально был я. Нам дали команду разбегаться по квартирам и занимать позицию у окон. Я поднялся то ли на третий, то ли на четвертый этаж. Стал стучаться, по-грузински мне говорят: "Кто там?" Я грузинский язык понимал. Я ему крикнул на грузинском, что абхазы. Открыл нам мужичок лет 60. Отодвинули его и стали смотреть в окна, что происходит вокруг. Увидел, что по шоссе бегут трое или четверо возрастных мужчин. Подумал еще, какие молодцы абхазы, успели нас опередить. Оказалась, что это были отступавшие грузины. Вот так мы практически выровняли линию по Учхозу.

Помню свою беседу с этим мужичком грузином, когда образовался какой-то момент. Ввиду того, что он был ровесник моего отца, чтобы поднять на него руку, такого и в мыслях не было. Знали бы мы, что он представлял. В итоге, когда мы его отпускали, я ему сказал: "Знаешь, где твоя историческая родина находится, будь добр, исчезни!" Он ушел, через полчаса на нас напали, причем знали, где кто сидит. У нас был первый погибший там, в "доме Павлова". Однозначно, что это была его наводка.

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Квартиры в фасадной части в "хрущевках" трехкомнатные, а в той квартире, в которой были мы, почему-то две комнаты. Оказывается, ковер закрывал, содрали его, а комната битком набита какими-то сервизами, диванами, стульями. Обыкновенный мародер был мужик. Больше того, выяснилось, что у него три дочери, и все они боевые медсестры грузинской армии. Вот такая вот история", — рассказал Ломия.