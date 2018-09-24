Козлов: США видят бесполезность России там, где не совпадают интересы

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия является бесполезной страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России "нет пользы ни на Украине, ни в Сирии", Помпео ответил, что данное суждение "достаточно верно". "Это очень печально, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности, в этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии", — сказал глава американской дипломатии.

"Высказывание совсем недавно назначенного госсекретаря США Майка Помпео о бесполезности России на Украине и в Сирии можно понимать следующим образом: для США важнее всего их собственный национальный интерес, они готовы слышать позицию России лишь там, где национальные интересы США совпадают с интересами России. Там, где Россия пытается отстаивать собственные интересы, американский истеблишмент и Майк Помпео, как один из его наиболее ярких представителей, будут видеть бесполезность России и всячески стараться принизить роль, которую Россия играет в решении проблем, сложившихся, в частности, на Украине и в Сирии", — сказал Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.

20 сентября США ввели новый пакет санкций против российских компаний и физических лиц. Американская сторона пошла на такой шаг из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400.