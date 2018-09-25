Евсеев о передаче С-300 Сирии: закономерный ответ России Израилю

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"После трагедии с российским самолетом радиотехнической разведки Ил-20 в Москве существовали надежды на то, что Иерусалим сделает правильные выводы, проведет как минимум расследование и наказание тех виновных, кто имел отношение к этой трагедии. Однако, Израиль по-прежнему отказывается искать компромисс. Это проявилось в ходе телефонного разговора министров обороны Сергея Шойгу и Авигдора Либермана, так и в ходе визита в Москву командующего ВВС Израиля. Ввиду того, что израильская сторона не хочет слышать российские озабоченности, а их провокационные действия привели к гибели 15 российских военнослужащих, Россия была вынуждена пойти на ответные меры, о которых президент Путин заявил сразу после трагедии. В качестве одной из этих мер является поставка ЗРК С-300. Этот комплекс отличается от тех, которые стоят на вооружении сирийской армии, он очень устойчив к помехам. В трагедии с российским самолетом израильская сторона ставила помехи с помощью истребителей бомбардировщиков F-16. Во-вторых, этот комплекс имеет дальность обнаружения целей и их уничтожения. В данном случае израильские истребители находились в 90 километрах от сирийского побережья. Теперь при таком расстоянии израильские самолеты не смогут подойти к сирийским объектам. Я полагаю, что такой ответ был вполне закономерным на неадекватную позицию Израиля. Россия пошла на учет израильской озабоченности по Голанским высотам. Тем не менее, Израиль продолжает наносить авиационные удары по Сирии, что является грубейшим нарушением международного права. Я полагаю, что передача ЗРК С-300 Сирии, будет фактором сдерживания Израиля. Впредь Израиль должен будет учитывать, что его безнаказанные действия на сирийской территории могут получить достойный ответ", — сказал Евсеев.