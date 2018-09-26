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Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария
© Фото : предоставлено "Черноморэнерго"

Басария о строительстве электроподстанции "Гагра-1": прорыв для района

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О том, как проходило строительство электрической подстанции "Гагра-1"и о значении объекта, в интервью журналистам рассказал директор Госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария.

"Сам объект был введен в эксплуатацию в 1957 году, и после этого даже не менялось оборудование. Старое оборудование невозможно было эксплуатировать. Отвечая на вопрос, насколько это дает возможность стабильно подавать электроэнергию для абонентов, даже визуально видно, что это большой прорыв для Гагрского района. Три подстанции питают Гагру. И на всех трех проведены работы в рамках Инвестиционной программы, на двух других полностью заменено оборудование на новое, а здесь фактически новое строительство подстанции. Сметная стоимость 168 миллионов рублей", — сказал Басария.

Электроподстанция "Гагра-1" была построена в 1957 году. Объект был введен в эксплуатацию 1 сентября 2018 года. Стоимость работ по строительству объекта составила около 168 миллионов рублей.

Теги:
Черноморэнерго, Аслан Басария, Абхазия


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