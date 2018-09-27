Акаба рассказала о трудностях послевоенной Абхазии

"Все мы знаем, как Абхазия после кровопролитной воны оказалась в блокаде. Это было настоятельное требование Грузии, которое поддержали большинство лидеров стран СНГ. Тогда воздержались от голосования лидеры Белоруссии и Туркменистана. Эти страны, согласно конституции, являются нейтральными странами и не присоединяются к таким акциям. Конечно, было очень тяжело. Я всегда говорю о том, что основная тяжесть послевоенных лет выпала на долю наших женщин, потому что мужчины от 16 до 60 лет не могли пересекать границу с Россией. Женщинам пришлось взять на себя заботу о семье, о родственниках. Все мы помним, как женщины с тачками пересекали границу, вывозили овощи, зелень, фрукты, продавали это и что-то покупали на эти деньги. Думаю, что мы выжили во многом благодаря женщинам", — сказала Нателла Акаба.

Абхазия выжила благодаря женщинам: как республика развивалась после войны>>

С декабря 1994 года постановлением правительства России была введена экономическая блокада Абхазии. Российско-абхазская граница была закрыта еще 21 сентября 1993 года.

Лишь со сменой власти в Кремле стала меняться политика Российской Федерации, до этого пытавшейся помочь Грузии найти мирное решение в ее попытках восстановить "территориальную целостность". 9 сентября 1999 года постановлением правительства РФ было признано утратившим силу постановление 1994 года "О мерах по временному ограничению пересечения государственной границы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой и Республикой Грузией". Блокада с Абхазии фактически была снята, ее жители вне зависимости от возраста и пола получили возможность свободного въезда и выезда в Российскую Федерацию.

Начиная с 2002 года гражданам Абхазии в упрощенном порядке начали выдавать российское гражданство, что открыло им возможности для жизни, работы и учебы в России, для выезда в другие страны мира.



