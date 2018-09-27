Крутаков об обвинении "отравителей" Скрипалей: музыка будет вечной

Политолог Леонид Крутаков прокомментировал публикацию британских СМИ, в которой утверждается, что Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ.

"Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку. Идет работа с сознанием западного избирателя и обывателя. Эта работа с восприятием стереотипов. Когда такие комбинации разыгрываются, никто не рассчитывает на рациональное мышление, потому что с точки зрения аналогии, конечно, все опровергается и не стыкуется.

Страх — одно из самых эффективных и серьезных чувств, на котором можно играть в политике, и играется, как правило. Страх — один из способов самоидентификации и объединения нации в создании единой формулы", — сказал Крутаков.

В среду сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider опубликовал материал, в котором утверждается, что Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Ранее Bellingcat уже распространял информацию, не находившую подтверждения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом.