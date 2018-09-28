Кураскуа об освобождении Сухума: желание вернуться домой

"Было большое количество наступлений на Сухум. Нам необходимо и важно было взять этот город, чтобы укрепить себя в твердом желании вернуть страну и свободу. Все эти наступления носили для нас трагический характер, но, несмотря на то, что они были неудачными, и мы несли потери, во время последнего наступления на Сухум решимость была не потеряна. В наступление все пошли вдохновенно, как за свой родной дом. Многие пошли и без оружия, эти люди были рядом, вот таково было желание вернуть себе свою столицу", — вспоминал Кураскуа на радио Sputnik Абхазия.

