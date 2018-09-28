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Валерий Кураскуа
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Кураскуа об освобождении Сухума: желание вернуться домой

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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (22)
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О том, как бились за родной город бойцы Абхазской армии и какой предстала столица после ее освобождения, в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, житель Сухума Валерий Кураскуа.

"Было большое количество наступлений на Сухум. Нам необходимо и важно было взять этот город, чтобы укрепить себя в твердом желании вернуть страну и свободу. Все эти наступления носили для нас трагический характер, но, несмотря на то, что они были неудачными, и мы несли потери, во время последнего наступления на Сухум решимость была не потеряна. В наступление все пошли вдохновенно, как за свой родной дом. Многие пошли и без оружия, эти люди были рядом, вот таково было желание вернуть себе свою столицу", — вспоминал Кураскуа на радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (22)


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