14:17 29 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Марина Барцыц
© Sputnik Константин Грецов

Барцыц о встрече двух фронтов на Кодорском мосту: как на Эльбе

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (24)
32 0 0

Как проходила встреча Восточного и Западного фронтов на Кодорском мосту 28 сентября 1993 года, в интервью Sputnik рассказала участница Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц.

29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии.

"Я считаю, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что фотографу надо? Я чуть ли ни одной из первых оказалась на Кодорском мосту. Мы даже не поняли, что этот мост можно перейти, что на той стороне сидят наши. Я случайно оказалась в первые минуты там, когда на середине моста по одному человеку начали встречаться бойцы двух фронтов. Это было счастье, эта встреча на мосту, как на Эльбе. Ощущение радости, ликование — эти эмоции остались в кадрах. Я считаю, что мне повезло. Для меня это был День Победы. Я считала, что нас уже не победить. Было ощущение, что даже если весь мир пойдет на нас войной, нас уже не победить", — сказала Марина Барцыц.  

Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой архив фотографий бойцов. 


Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (24)
Теги:
встреча, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia