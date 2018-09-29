Барцыц о встрече двух фронтов на Кодорском мосту: как на Эльбе

29 сентября 1993 года на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов Абхазской армии.

"Я считаю, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что фотографу надо? Я чуть ли ни одной из первых оказалась на Кодорском мосту. Мы даже не поняли, что этот мост можно перейти, что на той стороне сидят наши. Я случайно оказалась в первые минуты там, когда на середине моста по одному человеку начали встречаться бойцы двух фронтов. Это было счастье, эта встреча на мосту, как на Эльбе. Ощущение радости, ликование — эти эмоции остались в кадрах. Я считаю, что мне повезло. Для меня это был День Победы. Я считала, что нас уже не победить. Было ощущение, что даже если весь мир пойдет на нас войной, нас уже не победить", — сказала Марина Барцыц.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой архив фотографий бойцов.



