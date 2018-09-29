Цвижба рассказал о боях в сентябре 1993 года за Кодорский коридор

"Нами был освобожден важный коридор, протяженностью почти в шесть километров от Кодорского моста. Его предстояло удерживать до воссоединения фронтов. Эту задачу не только наш полк выполнял, а силы всего фронта. После войны мы даже видели то, что было отснято грузинской стороной. Они признали, что в Очамчыре сосредоточилось до пяти тысяч бойцов, более 40 единиц тяжелой техники, и при этом не смогли преодолеть сопротивление 300 абхазских ополченцев. Это их информация, а не наша. Сейчас вспоминаю район, куда мы прибыли, кругом было все заминировано. Мы не знали ситуации, там были адзюбжинские ребята. Мы ходили буквально след в след за ними, так как кругом были мины, огонь не прекращался ни на минуту с правого берега Кодора. Село Адзюбжа окружали со всех сторон. Группа "Гроза" Руслана Джелия пошла с левой стороны, "Скорпион" имел свою точку, все имели конкретную задачу и выполняли ее, несмотря на жесткий обстрел", — отметил Цвижба.

29 сентября 1993 года у Кодорского моста произошла историческая встреча войск Гумистинского и Западного фронтов. Преследуя противника с боями, бойцы Абхазской армии 30 сентября вышли к границе по реке Ингур и водрузили Знамя Победы.