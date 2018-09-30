Лакрба рассказал, как в конце войны поделился пайком с сухумскими обезьянами

"Не помню, как оказался в районе сухумского вокзала на Бараташвили (Гумская — ред.). Уже смеркалось, было около шести вечера. Людей естественно на улице нет — три или четыре дня как освободили Сухум. Я прохожу под мостом и вижу, на ступеньках лестницы сидит семейство обезьян, самец, самка и маленькая обезьянка. Я весь экипированный, у меня автомат. Смотрю, самец стал направляться ко мне, а я слышал, что животные от голода бросались на людей. Я естественно испугался, самец был не маленький. Я снимаю автомат, снимаю предохранитель и передергиваю затвор. Он испугался, остановился, почесал брюшко, затем снова двинулся ко мне. Я его держу под прицелом, не хочу стрелять, но и быть съеденным не хочу. Он ко мне подошел, сел на задние ноги и протянул мне лапу, прося меня дать ему покушать. У меня в вещмешке лежали консервы и хлеб. Я достал хлеб и дал ему. Он взял и побежал к семье, отдал хлеб самке, она поделили его пополам и дала маленькой обезьянке, а он стал ковыряться у нее на спине. Этот случай меня поразил. Эта обезьяна заставила меня задуматься над другими, более важными вещами", — рассказал Лакрба в интервью на радио Sputnik Абхазия.

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