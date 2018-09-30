Эшба: абхазская авиация хорошо показала себя на параде Победы

"Мы много парадов уже провели, но в данной ситуации я был вдохновлен, эмоции только положительные. Все прошло в штатном режиме. Мне, конечно, больше всего понравился дух этого праздника, много гостей приехало. Работу своих коллег я оцениваю на "хорошо".

Действительно, очень организованно, выдержаны все интервалы, соблюдены все правила авиационные по безопасности полета. Авиация была маленькая, штурмовая, и были транспортные вертолеты, были боевые вертолеты. Все было сделано четко. Я очень переживал, воздух есть воздух", — сказал Эшба в прямом эфире радио Sputnik Абхазия.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.