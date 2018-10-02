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Григорий Трофимчук
© Sputnik Kemale Aliyeva

Трофимчук: Саакашвили перепалкой с Порошенко хочет вернуться в политическое поле

Радио
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Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал, что означает обмен тезисами между Порошенко и Саакашвили.

Петр Порошенко подвел всех украинцев и может быть осужден за госизмену, так что ему потребуется хороший адвокат, заявил в интервью телеканалу NewsOne экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 

"Глядя на то, как они себя ведут в публичном политическом поле, они выглядят оба несерьезно, обмениваясь такими тезисами. Порошенко, если он сейчас готовится к выборам, а мы видим, что он очень серьезно готовится к следующим президентским выборам, на мой взгляд, не должен был бы реагировать на эти выпады Саакашвили. Саакашвили сейчас не на территории Украины находится, он пытается вызвать на дискуссию, чтобы опять появиться в публичном мировом информационном поле. Поэтому Порошенко, если он действительно понимает что-то в политике, на мой взгляд, вообще не должен обращать внимание, что говорит Саакашвили. Сам Саакашвили тоже выглядит очень странно, очень слабо. От обмена такими тезисами больше выигрывает Саакашвили, который никуда сегодня не баллотируется.  Ему сейчас важно на фоне этого политического подъема перед президентскими выборами на Украине опять войти в информационно-политическое поле", — сказал Трофимчук в эфире радио Sputnik.



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