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Продюсер Иосиф Пригожин
© Sputnik . Рамиль Ситдиков

Пригожин об Азнавуре: оставил после себя фантастический след

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik, говоря о творчестве великого французского шансонье Шарля Азнавура отметил, что это счастье быть таким востребованным.

Шарль Азнавур скончался  на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Несмотря на преклонный возраст, певец гастролировал до последнего дня. 

"Уходит эпоха, плеяда фантастических, мужественных, красивых, импозантных и талантливых людей. Это печально, грустно. В Ташкенте мои друзья его концерт объявили, он не собирался уходить, несмотря на преклонный возраст, он гастролировал до последнего дня. Представляете, какое счастье в 95 лет быть востребованным, чтобы люди ходили на концерты. Это фантастика и потрясающе для любого человека. Его тема пенсии не волновала, он работал всю жизнь. Грустно, что уходит такая плеяда людей. Это настоящий шансонье. Человек сумел оставить после себя фантастический след", — подчеркнул Пригожин. 

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 Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
Музыкант — командор французского ордена Почетного легиона, носит звание Национального героя Армении. Его наградили орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга (за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны).

Творчество Азнавура отметили "Золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.



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