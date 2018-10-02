Стоянов о Романе Карцеве: человек "очень своего" чувства юмора

После ухода Романа Карцева ниша в его жанре останется невосполнимой, отметил в эфире радио Sputnik актер, режиссер, продюсер Юрий Стоянов.

Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская.

"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", — подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.

По данным Пятого канала, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице.

"Это очень дорогой для меня человек. Это очень важный и большой для меня осколок моей малой родины, очень важный одессит, удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист. Это человек "очень своего" чувства юмора. Эта ниша невосполнимая в жанре абсолютно. Очень обидно, горько и неожиданно", — сказал Стоянов в эфире радио Sputnik.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".