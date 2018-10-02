16:41 02 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.22
  • EUR75.23
Поиск
Умер Олег Табаков
© Sputnik . Евгений Биятов

Стоянов о Романе Карцеве: человек "очень своего" чувства юмора

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

После ухода Романа Карцева ниша в его жанре останется невосполнимой, отметил в эфире радио Sputnik актер, режиссер, продюсер Юрий Стоянов.

Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская.

"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", — подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.

По данным Пятого канала, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице.  

"Это очень дорогой для меня человек. Это очень важный и большой для меня осколок моей малой родины, очень важный одессит, удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист. Это человек "очень своего" чувства юмора. Эта ниша невосполнимая в жанре абсолютно. Очень обидно, горько и неожиданно", — сказал Стоянов в эфире радио Sputnik.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник полиции возле служебного автомобиля, архивное фото
    Подозревается в мошенничестве

    В Чебоксарах глава Таджикского национального культурного центра вымогал у москвича и отчисленного из вуза таджика деньги за решение их проблем.

  • Под цокот копыт и овации толпы: чем удивил конный парад в Ташкенте
    Под цокот копыт

    В столице Узбекистана во второй раз состоялся конный парад с участием более сотни скакунов различных пород – смотрите видео на Sputnik.

  • Флаг Соединенных Штатов Америки
    Льгот нет

    США решили ввести запрет на предоставление "экспортных льгот" для двух эстонских компаний, подозреваемых в поставках американской электроники в Россию.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Удар по организаторам теракта в Ахвазе: кадры с места
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia