Хинтба о гастролях РУСДРАМа: важно, что мы востребованы

"Нас вне плана включили в программу "Большие гастроли" на 2018 год. Мы поедем в Краснодарский край и Адыгею. 22 октября мы играем спектакль "Широколобый", а также "Братец Кролик и Братец Лис" в крупнейшем российском детском центре "Орленок". Там великолепная площадка, огромное количество зрителей. "Широколобый" будет играться для студентов и старшеклассников. Наши спектакли увидят тысячи детей из всех уголков России и будут рассказывать о нашем театре, невероятное событие. 24 октября спектакли "Широколобый", "Братец Кролик и Братец Лис" будут показаны в столице Адыгеи Майкопе на сцене Национальной филармонии. Мы готовимся, и 20 октября должны выехать из Сухума. Ответственные гастроли. В следующем сезоне мы будем участвовать в ряде фестивалей. Такие спектакли, как "Широколобый", "Все мои сыновья", "Пять вечеров" они востребованы на фестивалях. "Пять вечеров" сложно перевозить, а так он очень востребован. Его многие фестивали просили привезти, но мы финансово не можем вытянуть. Это важно, что мы востребованы в такой программе, как "Большие гастроли", которая объединяет лучшие театры России, русские театры стран ближнего зарубежья", — сказал Хинтба.