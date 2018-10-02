21:32 02 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.22
  • EUR75.23
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о гастролях РУСДРАМа: важно, что мы востребованы

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал журналистам, что театр в рамках программы "Большие гастроли" выступит со спектаклями в Краснодарском крае и Адыгее.

"Нас вне плана включили в программу "Большие гастроли" на 2018 год. Мы поедем в Краснодарский край и Адыгею. 22 октября мы играем спектакль "Широколобый", а также "Братец Кролик и Братец Лис" в крупнейшем российском детском центре "Орленок". Там великолепная площадка, огромное количество зрителей.  "Широколобый" будет играться для студентов и старшеклассников. Наши спектакли увидят тысячи детей из всех уголков России и будут рассказывать о нашем театре, невероятное событие. 24 октября спектакли "Широколобый", "Братец Кролик и Братец Лис" будут показаны в столице Адыгеи Майкопе на сцене Национальной филармонии. Мы готовимся, и 20 октября должны выехать  из Сухума. Ответственные гастроли. В следующем сезоне мы будем участвовать в ряде фестивалей. Такие спектакли, как "Широколобый", "Все мои сыновья",  "Пять вечеров" они востребованы на фестивалях. "Пять вечеров" сложно перевозить, а так он очень востребован. Его многие фестивали просили привезти, но мы финансово не можем вытянуть. Это важно, что мы востребованы в такой программе, как "Большие гастроли", которая объединяет лучшие театры России, русские театры стран ближнего зарубежья", — сказал Хинтба.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Киев
    Нерыночные отношения

    Двое граждан Азербайджана устроили поножовщину у Бессарабского рынка в центре Киева, одни из них получил тяжелое ранение.

  • Армянская АЭС
    Мирный атом

    Армения и Россия хотят создать "единое атомное пространство" для студентов. Подробности - в материале Sputnik.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Джеордже Симион
    Персона нон грата

    Председателя румынской платформы "Acțiunea 2012" униониста Джеордже Симиона, ранее устроившего шоу на границе, выдворили из Молдовы.

  • ДТП, архивное фото
    Смертельное ДТП

    Туристы из Хорватии попали в аварию на трассе Душанбе – Худжанд – Чанак в Таджикистане. Два человека погибли.

  • Саидазим Сиддиқжонов
    Самый умный

    В Ташкенте абитуриент смел доказать ошибку Государственного центра тестирования и поступил в вуз на бюджетное отделение.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Киев
    Нерыночные отношения

    Двое граждан Азербайджана устроили поножовщину у Бессарабского рынка в центре Киева, одни из них получил тяжелое ранение.

  • Армянская АЭС
    Мирный атом

    Армения и Россия хотят создать "единое атомное пространство" для студентов. Подробности - в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
Робот-полицейский вышел на улицы Пекина
Робот-полицейский вышел на улицы Пекина
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia