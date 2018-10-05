Барциц о "Золотой осени 2018": будет рекордное количество участников от Абхазии

О том, какая продукция будет выставлена на ежегодной агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, в интервью на радио Sputnik рассказал глава торгового представительства Абхазии Олег Барциц.

"В этом году нам есть чем порадоваться, рекордное количество участников принимает участие от Абхазии. Если в среднем по году мы ранее собирали 14-15 компаний, в этом году более 20 участников. Добавились ряд компаний, которые наладили свое производство на хорошей технологической основе с помощью инвестиционного агентства. Это компании, которые производят различного рода джемы, конфитюры, повидла, есть те, которые производят десертную продукцию. В этом году также достаточно серьезный рост среди небольших частных компаний, которые производят винодельческую продукцию. Если в прошлом году хендлайнером нашего абхазского стенда был именно абхазский мед, то в этом году представители небольших винодельческих компаний. Мы хотели бы, чтобы они приобрели необходимый опыт участия на международных форумах", — сказал Барциц в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Новички и старожилы: кто представит Абхазию на "Золотой осени-2018">>

С 10 по 13 октября 2018 года экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом вновь смогут посмотреть не менее 300 тысяч посетителей.

Абхазские предприниматели примут участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в седьмой раз.