Атаев: постсоветское пространство – лаборатория для США

США проводят биологически исследования, нарушая правила безопасности: в десять стран были направлены жизнеспособные споры Сибирской язвы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Тут нужно в целом посмотреть на ситуацию, которая будет характеристикой деятельности американцев на постсоветском пространстве. Дело в том, что официально, неофициально у США нет партнеров на постсоветском пространстве. Равноценно, равносильно, равнопартнерски это государство никого, ни Россию, ни даже страны Прибалтики, которые утонули в антироссийской риторике, воспринимать не готовы. В лучшем случае это сырьевой политический придаток к Соединенным Штатам и НАТО, как плацдарм ослабления российской экономики, российской политики, российской социокультурности. США не видят партнеров на постсоветском пространстве. Исходя из этого тезиса, нужно интерпретировать и анализировать все остальные посылы, в том числе и устройство таких лабораторий, аналог которых учрежден в Грузии. Это так называемая лаборатория Лугара. В 2011 году центр Лугара был открыт, как мы знаем, под эгидой помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Но ни одного отчета тех девяти американских экспертов, которые там работают, нет. Насколько мне известно, нет ни одного отчета на постсоветском пространстве в научной периодике не обнародовано. Очевидно, что эти центры и в Казахстане, и в Азербайджане вносят иной прикладной характер. И если бы не было заявления бывшего руководителя спецслужб Грузии Георгадзе, то наверное контекст обращения на эту проблему не был бы таким актуальным. То есть если бывший министр госбезопасности Грузии указывает на факты, согласно которым гибнут и страдают местные жители, жалуются постоянно на воздух и на загрязнение акватории рек, то это имеет явно деструктивную составляющую. В этом плане все обвинения по разработке биологического оружия имеют реальную составляющую. Нужно иметь ввиду, что и Казахстан, и Азербайджан, и другие регионы в этом плане используются, как лаборатории. В целом политическая система этих стран и постсоветского пространства – это тоже лаборатория, это экспериментальная площадка для США как в прямом, так и в переносном смысле. Плацдарм формируют на постсоветском пространстве. То есть помимо военного плацдарма им нужен еще и фактор биологической составляющей", — сказал Атаев в эфире радио Sputnik.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми. По данным Минобороны, во время испытания на гражданах Грузии препарата, производимого, исходя из документов, компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей. В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.