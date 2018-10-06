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Екатерина Дидык
© Sputnik / Rodion Proca

Дидык рассказала, как избавиться от тяги к сладкому

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Нутрициолог Екатерина Дидык в эфире Sputnik рассказала, как определить, что у человека зависимость от сладкого, а также как от нее избавиться.

 

"Если не получается резко перестать, начните с адекватного снижения. Существует три причины потребления сахара. Первая — это привычка. Если вы просто привыкли после обеда приходить домой и пить чай с печеньем, то это не про любовь к сладкому, это просто привычка, такая же, как курение. Вторая причина — психологическая. Когда вы расстроились, у вас стресс, вы побежали, купили торт и заели. Задайте себе вопрос, почему вы едите сладкое. Если это происходит, когда вы устаете, нервничаете, то нужно найти вещи, которые вас бодрят и другие источники радости, будь то прогулка, разговоры по телефону, просмотр фильмов. Третья причина — это физиологическая зависимость. Тут проблема может быть в том, что человек просто не доел в течение дня,  и не питался полноценно. Если он это исправит, то уже не будет так сильно хотеться. И вторая проблема — это отсутствие минералов. Минералы хром, цинк, кальций и магний убирают тягу к сладкому, если у вас существует реальная зависимость", — отметила Екатерина Дидык в эфире радио Sputnik Молдова.

По ее словам, определить действительно ли у вас физиологическая зависимость очень просто. Если поздно вечером, лежа в постели, вы хотите сладкого и готовы встать и пойти в магазин — тут можно говорить о зависимости, в остальных же случаях — это привычка.

Теги:
сладкое, сахар


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