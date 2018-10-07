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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько о лабораториях в Грузии: допуск только для граждан США

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Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что закрытые лаборатории в Грузии недалеко от американской базы в Вазиани наталкивают на размышления.

 "Существует определенное американское агентство DTRA, которое получило 2,1 миллиарда долларов на разработки. С помощью субподрядчиков, которые неподотчетные конгрессу, они могут разрабатывать все что угодно. Тем более, что это находится за пределами США. Лаборатории расположены не только по периметру России, что нас, естественно, беспокоит, они также расположены в Африке, в Азии", — сказал Безпалько.

Он отметил, что лаборатории расположены в тех регионах, которые могут служить очагом определенного рода микроорганизмов, инфекций и насекомых, которые являются естественными переносчиками заболеваний.

"У России вызвало озабоченность то, что неожиданно  появились песчаные мухи, которые водятся на Филиппинах или желтые лихорадочные комары. Появились они у нас на Кавказе. Учитывая, что эти лаборатории в Грузии, например, недалеко от американской базы в Вазиани носят закрытый характер и третий уровень секретности, предполагает только допуск граждан США сотрудников лаборатории, а вовсе не грузинских специалистов, это наталкивает на размышления. Кроме всего, США не подписали ряд документов, которые не позволяют их потом обвинить в нарушении конвенции по запрещению биологического оружия", — отметил Безпалько.

По его словам биологическое оружие – это оружие будущего, которое будет очень сложно нивелировать, обладает незаметными средствами доставки и потребует колоссальных средств для того, чтобы предотвратить его очаговое распространение.

Теги:
оружие массового уничтожения, лаборатории, Грузия, Россия


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