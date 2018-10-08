Гицба о Монсеррат Кабалье: посланник мира музыки в мире простых людей

"Монсеррат Кабалье — певица, величина мирового, вселенского масштаба. С ней ушла целая эпоха. Монсеррат Кабалье прославила оперу, особенно ее выступление в партии Нормы — это эпохальное выступление. Когда она приезжала с этим спектаклем вместе с театром Ла Скала в Москву, в 70-е годы, она произвела своим исполнением партии Нормы фурор. Такого божественного пианиссимо не было ни у одной певицы ее эпохи. Даже сейчас, среди наших современниц, не знаю, кто бы владел таким мастерством фразировки, таким мастерством исполнения всех стилей, начиная от бельканто и заканчивая лиризмом. Это большая потеря. Она остается и всегда останется эталоном. Очень жаль, что Монсеррат умерла, и недавно умер Шарль Азнавур, такие люди останутся в веках. Потому что они посланники мира музыки в мире простых смертных людей. Такие потери очень сильно ощущаются в том круге людей, которые любят оперу, которые знают исполнения Монсеррат Кабалье", — сказала Гицба в интервью радио Sputnik Абхазия.

В Барселоне сегодня прощаются с оперной певицей Монсеррат Кабалье. Похоронят артистку в ее родном городе, Барселоне, на кладбище Сан-Андреу.

Мировую известность Монсеррат Кабалье получила в 1965 году после того, как заменила заболевшую американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Кабалье в первую очередь стала известна благодаря своей технике бельканто и исполнению ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Исполняла разные партии. Кроме того, она получила известность среди любителей рок-музыки после выхода совместного альбома с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри Barcelona.