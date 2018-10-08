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Борис Барциц перед регистрацией на участие в заплыве
© Фото : предоставлено Борисом Барциц

Барциц об участии в IRONMAN 2018: финишировать с нашим флагом - большое счастье

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Как проходило соревнование за почетное звание IRONMAN "Железный человек" и какая задача стояла перед участниками, в интервью Sputnik Абхазия рассказал руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

"Никаких задач пройти по времени или пройти быстрее не было. Была одна задача — финишировать живым, здоровым, не получить травму, получить медаль и почетное звание IRONMAN, оно, кстати, пожизненное. Я с этой задачей справился. Спокойно завершил велоэтап на 180 километров, где-то после 160 километров стало тяжело крутить, потом отпустило, и финишировал очень бодро. Так же на беге. Я взял медленную, крейсерскую скорость, на низком пульсе, особо не напрягался. 6 часов 20 минут я ковылял медленно, бежал трусцой, всем улыбался, со всеми общался. Финишировал бодрым и был очень счастлив. С флагом нашей республики финишировать на этом мероприятии — большое удовольствие и большое счастье. Я рад, что все получилось", — сказал Барциц в интервью Sputnik Абхазия. 

IRONMAN — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 3,8 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Триатлон IRONMAN считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.



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