Сидоров о наказании Нурмагомедова: финансовые штрафы точно будут

"Сейчас самое жесткое, что обсуждается, – это возможность лишения его титула чемпиона. Это может случиться, потому что после боев президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Атлетическая комиссия штата Невада изъяла у них все записи происходящей драки, что сейчас идет расследование. На данный момент Макгрегору выплатили гонорар, а Хабибу заморозили. Зная американцев, могу сказать, что финансовые штрафы будут. Драка ведь фактически началась с того, что Нурмагомедов выпрыгнул в зал. Команда Макгрегора воздействовала словами, они ругались, что-то кричали, но никто не применял физическую силу. Это начал Хабиб: сначала он кинул капу в тренера Макгрегора, потом прыгнул, после этого все разгорелось, команда стала отвечать, команда Хабиба полезла ему помогать", – сказал Игорь Сидоров.

Бой, состоявшийся в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перелез через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также случилась стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.