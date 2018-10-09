Логуа о Виталии Дараселия: стал великим футболистом через трудолюбие

"Мы были с Виталием Дараселия друзьями как два брата, два родственника. Кроме футбола, в его голове не крутилось ничего. Он с утра до вечера мог гонять в футбол и заряжал нас тоже своей энергией. Фактически все время мы были с ним вместе, потому что и у меня было такое же желание заниматься футболом. Из таких трудодней сложилось имя Виталия Дараселия. В большой футбол играл и Ахрик Цвейба, и Виталий Дараселия за счет своего трудолюбия. Таланта сегодня можно иметь 5 процентов, но трудолюбия должно быть 95 процентов. Только так можно стать великим футболистом. Без трудолюбия в спортивной жизни невозможно добиться высоких достижений", — рассказал Юрий Логуа.

Полузащитник, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР 1978 года, победитель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года Виталий Дараселия родился 9 октября 1957 года в городе Очамчыра.

Дараселия провел 22 матча за сборную СССР, забил три гола, участвовал в Чемпионате мира 1982 года. 13 декабря 1982 года Виталий Дараселия погиб в автокатастрофе.



