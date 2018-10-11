Кошкин о базе ВВС США на Кипре: промотали колоссальные деньги

"Надо учитывать тот факт, что авиабазу на Кипре открывали спецслужбы, скорее всего, из-за опасений, что в Бенгази, где база ЦРУ имела статус диппредставительства, не смогли сохранить жизнь четырем американцам, послу Кристоферу Стивенсу. После такого фиаско спецслужбы, наверное, поторопились открыть базу на Кипре, минуя все необходимые процедуры внешних департаментов. Промотав, на мой взгляд, колоссальные деньги – более 70 млн долларов – на содержание военнослужащих и пяти вертолетов, конечно же, эту базу закрыли. Но надо понимать, что более 300 тысяч американских военнослужащих размещены в 177 странах. Только в Европе их 60 тысяч в 13 гарнизонах в пяти государствах. Они создают проблемы местному населению, руководству этих государств. При этом США несут колоссальные расходы. И если пересмотреть статусы многих баз ВС США по всему миру, то окажется, что у них документы также не в порядке, как в случае с базой, которую по-тихому закрыли на Кипре, потому что она уже превратилась в вертолетный клуб", — сказал Кошкин.

США в 2017 году "тихо" закрыли базу ВВС на острове Кипр, которая служила "неясной цели" и на содержание которой ушло около 71 миллиона долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента США.