Иголинский об Абхазии: как только ступил на эту землю, почувствовал, что она не чужая

"Как только мы вступили на эту землю, я сразу почувствовал, что эта земля не чужая для меня. Я думаю, это ощущение родственности очень важно для нас всех, мы всегда были родными людьми, и, дай бог, не потерять это ощущение родственности. Мне кажется, это очень важно", — сказал Станислав Иголинский.
С 11 по 13 октября в рамках плана сотрудничества между Министерством культуры России и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии пройдут мастер-классы ведущих профессоров Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
12 октября в Абхазской государственной филармонии состоится открытый мастер-класс по фортепиано. Его проведет профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заслуженный артист России Станислав Иголинский.