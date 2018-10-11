Иголинский об Абхазии: как только ступил на эту землю, почувствовал, что она не чужая

Профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заслуженный артист России Станислав Иголинский на встрече с министром культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвирой Арсалия отметил, что абхазы и русские всегда были родными людьми.

"Как только мы вступили на эту землю, я сразу почувствовал, что эта земля не чужая для меня. Я думаю, это ощущение родственности очень важно для нас всех, мы всегда были родными людьми, и, дай бог, не потерять это ощущение родственности. Мне кажется, это очень важно", — сказал Станислав Иголинский.

С 11 по 13 октября в рамках плана сотрудничества между Министерством культуры России и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии пройдут мастер-классы ведущих профессоров Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

12 октября в Абхазской государственной филармонии состоится открытый мастер-класс по фортепиано. Его проведет профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заслуженный артист России Станислав Иголинский.