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Владимир Некрасов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некрасов об Абхазо-российских форумах: один раз в год – мало

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)
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Такая площадка, как Абхазо-российский деловой форум крайне необходима для России и Абхазии, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

 

Актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества России и Абхазии, в том числе сквозь призму расширения и углубления межрегиональных контактов, будут рассмотрены в рамках IX Абхазо-российского делового форума.  Ключевыми темами форума будут вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, торгово-экономических и межрегиональных связей, банковского сектора и информационных технологий. 

О том, какое значение для развития торговых и экономических отношений между двумя странами имеет проведение подобных форумов, рассказал торгпред России в республике Владимир Некрасов. 

"Я глубоко убежден, что такая площадка нам крайне необходима и, может быть, ее недостаточно, потом у что такого формата форум проходит один раз в году, а проблем у нас много, есть что пообсуждать. Форум несет в себе задачи не только обнажить какие-то проблемные вопросы нашего сотрудничества, развития торгово-экономических связей и найти пути их решения. Форум – это площадка, где мы можем говорить и узнавать о том, что сегодня происходит в сфере экономики в той или иной стране, как изменился деловой климат не только в Абхазии, но и в России, какие новшества появились. Такая площадка необходима для того, чтобы лучше узнать друг друга, поделиться лучшими практиками. Хотелось бы, чтобы больше форумов проводилось в Абхазии, чтобы больше сюда приезжало людей – это развитие. Можно было бы в Абхазии организовывать и другие тематические форумы.

Организаторами форума выступают Минэкономики Абхазии и Минэкономразвития России при поддержке Фонда Росконгресс. IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 12 октября. 


Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)
Теги:
инвестиционные форумы, Абхазия


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