Барциц: места в "Сухумском забеге" закончились за две недели до старта

"Еще раз мы убедились в том, что интерес к подобным мероприятиям, к массовым забегам, он очень высок. Это уже третье мероприятие, в первый раз у нас было около 200 участников, весной – 500, на октябрь мы запланировали ровно 500 слотов. Ограничения связаны с тем, что медали необходимо заказывать заранее. Мы приобрели только 500 медалей, потому количество участников ограничено, и эти места уже закончились две недели назад. У нас сегодня желающих принять участие в забеге около 200- 250 человек. Но мы не можем себе позволить их зарегистрировать, потому что каждый участник должен получить свою заветную медальку. В этом году у нас медаль сказочная, замечательная. У нас забег юбилейный, приурочен ко дню Победы и Независимости Абхазии, и медаль символизирует 25 лет Победы", — сказал Барцыц в интервью радио Sputnik Абхазия.

Сухумский забег Run Sukhum пройдет в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.