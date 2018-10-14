Турава об онкологической акции: к врачу нужно идти, не дожидаясь критической ситуации

Акция "Неделя ранней диагностики рака", которая пройдет в Абхазии с 15 по 19 октября, направлена на популяризацию раннего выявления болезни, отметила в интервью Sputnik Абхазия представитель фонда "Амшара" Элона Турава.

Акция "Неделя ранней диагностики рака" пройдет в Абхазии с 15 по 19 октября. Около 250 человек будет обследовано за пять дней акции "Неделя ранней диагностики рака", которая пройдет в Абхазии с 15 по 19 октября.

Одним из организаторов акции выступил фонд "Амшара". По словам представителя фонда Элоны Турава, акция важна не только для выявления ранних признаков рака.

"Акция нацелена на выявление злокачественных новообразований на ранних этапах, так как, согласно статистике, рак на ранних стадиях можно вылечить практически в 90% случаях. Но есть и еще одна важная функция – популяризация ранней диагностики в принципе. Посредством этой акции мы хотим мотивировать жителей бережней относиться к своему здоровью, посещать врачей не только при критических ситуациях, но и для профилактики", — сказала Турава.

Обследовать пациентов будут российские специалисты в области онкологии — онкогинекологи, лоронкологи, онкологи по опухолям головы и шеи, цитологи, дерматолог-онколог, врачи-узисты. Также для абхазских специалистов проведут лекции по онконастороженности.

Для того чтобы пройти бесплатное обследование у российских специалистов-онкологов, необходимо предварительно записаться.