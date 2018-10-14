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Владимир Гасяк на IX Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гасяк: Абхазии необходимо заняться повышением финансовой грамотности бизнеса

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Государству нужно обучать бизнесменов, что есть инвестиция, кредит, и какие условия являются приемлемыми, сказал в интервью радио Sputnik председатель правления профессионального сообщества специалистов финансового рынка "Финновация" Владимир Гасяк.

"Абхазия нуждается не только в больших инвестициях, но и во вкладе в средний, малый и даже микро бизнес. Сейчас возник такой момент, когда нужно переходить именно на системную работу с инвесторами. Система облегчит задачу, государству останется лишь регулировать вещи, которые надо "подкрутить". Во-вторых, государству уже сейчас надо заняться повышением финансовой грамотности бизнеса. Надо обучать наших бизнесменов, что есть инвестиция, что есть кредит, какие условия являются приемлемыми. Чтобы, когда бизнесмен просит дать ему денег, он хотя бы понимал, сможет расплатиться или нет", — сказал Гасяк в интервью радио Sputnik Абхазия.



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