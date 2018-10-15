Беляева о питании в школах Абхазии: не должно быть - один кушает, другой облизывается

"К сожалению, не все родители могут позволить себе комплексные обеды в школе. В тех же российских столовых есть достаточно большая доля дотационных средств, которые государство дает на питание детям, чтобы не было такого — один кушает, второй сидит, облизывается. Эта большая работа, которую нужно проводить, определять семьи. В моем детстве родители раз в месяц платили за питание, дети не имели контакта с деньгами. Пока первоклассник выберет, что ему поесть, пока он посчитает деньги, пока он соберет сдачи, уходит много времени. Здесь необходимо провести большую работу с педагогическим коллективом, советоваться с родителями, со специалистами Министерства образования и вместе всем вырабатывать по подвижкам времени — как, что и чего", — сказала Алла Беляева.