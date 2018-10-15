Рожанковский: источником нового мирового финкризиса может стать Китай

Весьма неутешительным прогнозам МВФ относительно ближайших экономических перспектив стоит доверять, считает финансист Владимир Рожанковский.
Эксперты МВФ констатируют, что правительства большинства стран провалили реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад.
"Задача МВФ — призвать всех к порядку. Чтобы большие страны не слишком сильно выращивали дефицит своих бюджетов, не сильно гнались за увеличением своего суверенного долга, маленькие страны их слушались и слушались МВФ. В общем, роль этакого экономического "санитара леса". Поэтому МВФ не сильно ангажирован. И там присутствует, помимо Большой семерки, еще и Китай, Россия, и другие страны, которые являются донорами МВФ, что накладывает определенный отпечаток на тон мирового кредитора", — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Тем не менее, как утверждает финансист, ситуация в 2018 году не столь плачевна, а источником нового кризиса может стать Китай.