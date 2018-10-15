Сакания об участии в "Золотой осени": абхазским производителям доверяют

О своих впечатлениях от участия в выставке "Золотая осень 2018" в Москве, в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал, представитель предприятия "Абхазвино" Мадин Сакания, чья продукция на выставке была удостоена двух золотых медалей.

"Для нашего предприятия это первый опыт участия в подобного рода выставках. Однако, мы сумели достойно представить не только наше предприятие, но и всю республику и завоевать две золотые медали. Это служит доказательством, что наша продукция очень высокого качества. Было приятно, что продукцию очень многих абхазских производителей высоко оценили организаторы выставки и жюри. Каждый раз когда мы выходили на сцену, чтобы получить медаль, нам громко аплодировали. Абхазские производители пользуются высоким доверием и уважением не только среди других производителей, но и среди простого народа", — сказал Сакания в интервью радио Sputnik Абхазия.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" проходила в Москве с 10 по 13 октября.