Беленький о бое Нурмагомедова и Мейвезера: у Хабиба мало шансов

"Бой пройдет по правилам бокса, так ведь? Если он пойдет по правила бокса, то у Нурмагомедова там мало шансов, потому что он прежде всего борец, работает в партере и Конора победил удушающим захватом. Он лишается всех основных своих преимуществ. Теоретически у него какой-то шанс есть, но очень небольшой, скорее всего, проиграет, и проиграет нокаутом", — сказал Беленький.

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший ответил на предложение обладателя титула абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова провести очный поединок.