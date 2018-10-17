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Александр Беленький
© Фото: sports

Беленький о бое Нурмагомедова и Мейвезера: у Хабиба мало шансов

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Обозреватель по боксу канала МАТЧ ТВ Александр Беленький сделал прогноз на бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера.

"Бой пройдет по правилам бокса, так ведь? Если он пойдет по правила бокса, то у Нурмагомедова там мало шансов, потому что он прежде всего борец, работает в партере и Конора победил удушающим захватом. Он лишается всех основных своих преимуществ. Теоретически у него какой-то шанс есть, но очень небольшой, скорее всего, проиграет, и проиграет нокаутом", — сказал Беленький. 

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший ответил на предложение обладателя титула абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова провести очный поединок.

Теги:
бойцы, рукопашный бой, США, Россия


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