Мельгазиев рассказал, что происходило в первые минуты на месте теракта в Крыму

О том, что происходило в первые минуты после теракта в Крыму, в эфире радио Sputnik с места событий рассказал заместитель главы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев.

"Я проезжал рядом по работе и услышал взрыв. Я остановился, увидел, что масса людей стала скапливаться у техникума. Подошел посмотреть, что происходит. Там стояла уже масса силовых структур, скорая, ГАИ, военные, полиция, пожарные. Уносили пострадавших. Центрального входа не было, он был вынесен, на первом этаже окон не было. Сейчас начали ходить разные слухи, что произошло, это был теракт или бытовой газ. Есть масса доказательств, что это был не бытовой газ, это была взрывчатка", — рассказал Мельгазиев в эфире радио Sputnik.

Следствие квалифицировало взрыв в керченском колледже как теракт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва в Керченском политехническом колледже. По предварительным данным следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

В результате этого 13 человек погибли, еще 50 — пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести, пишет РИА Новости.