Беленький: UFC хочет наказать Нурмагомедова так, чтобы он остался

"Нурмагомедову будет рада любая организация МММ, любую новую организацию можно учредить под его имя, так что UFS выбрал правильную позицию, просто они хотят и "рыбу съесть", и все что угодно при этом. Они хотят подвести правила, то есть наказать Нурмагомедова, но так наказать, чтобы он остался. Я поддерживаю их в этом. Пускай UFS думает, как выкручиваться из этой ситуации", — сказал Беленький.
В главном бою UFC 229 Нурмагомедов победил претендента на чемпионский пояс Макгрегора. После боя началась потасовка — россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, Тухугов напал на Макгрегора. Глава UFC заявил, что участвовавшие в драке спортсмены не будут выступать под эгидой организации.