Хинтба об акции РУСДРАМа: зрители подарили Рубену Депеляну новую жизнь

17 октября в РУСДРАМе состоялся специальный показ суперкомедии "Клинический случай", которым театр поддержал Рубена Депеляна. У актера диагностировали тяжелое заболевание, которое требует дорогостоящего лечения.

"Когда мы получили печальные сведения, что у Рубена серьезные проблемы со здоровьем и требуется очень дорогостоящее лечение в Москве, мы подумали о том, где искать деньги, как помочь актеру. Он молодой, ему всего 30 лет, и он играет ведущие роли в РУСДРАМе. Рубену нужно не менее 500 тысяч рублей, чтобы пройти более менее полноценный курс лечения, включая реабилитацию. Возникла идея у всего нашего театра, все горячо откликнулись на идею сыграть спектакль "Клинический случай" для того, чтобы все собранные средства перечислить Рубену на лечение. Мы объявили об этом буквально за неделю до этого спектакля, и у нас тут же стали зашкаливать продажи, покупали билеты даже те, кто не проживали в Абхазии, те, кто просто хотели поддержать наш театр, москвичи покупали билеты. И мы собрали полный зал, собрали более 220 тысяч. Это потрясающе, что наш театр любят, что у нас есть преданные зрители. Более того, люди сейчас обращаются обнародовать реквизиты счета на лечение Рубена, и мы это сделаем. Вчера мы сыграли спектакль при аншлаге, с триумфальным успехом. Мы специально сыграли комедию, чтобы не превращать это в траурное мероприятие. Наши зрители, которые пришли на этот спектакль, подарили Рубену Депеляну жизнь", — рассказал Хинтба.

Днем ранее, 16 октября, на просьбу о помощи откликнулся Абхазский драматический театр. Средства от благотворительного показа спектакля "Дом Бернарды Альбы" также будут перечислены на лечение Рубена Депеляна.