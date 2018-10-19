Шатров: уверенность военных США в войне с Россией и Китаем – следствие пропаганды

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему половина американских военных считают, что США вступит в войну с Россией и Китаем.

Почти половина американских военных считают, что США вскоре будут вовлечены в полномасштабную войну. Об этом свидетельствует опрос американского издания Military Times.

Согласно результатам исследования, 46 процентов американских военных считают, что их страна примет участие в войне в течение следующего года. В 2017-м такую точку зрения высказывали лишь пять процентов опрошенных.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что изменение настроений среди американских военных вызвано воздействием пропаганды.

"Антироссийская и антикитайская пропаганда сейчас очень активно раскручивается в американском обществе. В американских СМИ много информации о состоянии вооруженных сил России и Китая, особенно – о боеготовности российской армии. Но одно дело – боеготовность, другое – агрессивные намерения, понятно, что подобных намерений у России нет. Тем не менее, успехи России в восстановлении оборонного потенциала, в подъеме армии на современный уровень выдаются американской пропагандой за угрозу", – отметил Игорь Шатров.

По его мнению, прямое военное столкновение США с Россией или Китаем сейчас невозможно.

"Я не думаю, что у американского политического руководства будет настолько потеряно здравомыслие, что оно решится на боевые действия против Российской Федерации или КНР. Великие державы – а к ним относятся и США, и Россия, и Китай – сталкиваются постоянно. Но так уж объективно сложилось в последние десятилетия, что сталкиваются они не напрямую, а косвенно – на территории третьих стран, путем поддержки тех или иных сторон в локальных конфликтах. И это соперничество принимает форму конкуренции вооружений, конкуренции стратегических и тактических решений – но не прямого боестолкновения. В какой-то степени это находит свое отражение, например, в нынешней ситуации в Сирии. Что касается США и Китая, то нельзя исключить каких-то трений между ними, скажем, в Южно-Китайском море. Но представить себе большую войну сейчас трудно, это скорее антиутопический прогноз, такого не будет", – заключил Игорь Шатров.