13:30 20 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Роин Агрба
© Sputnik

Агрба об Александре Бардодыме: человек с бешеной харизмой

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

О том, как Александр Бардодым связал свою судьбу с Афоном и каким человеком он был, в беседе на радио Sputnik Абхазия вспоминает его друг Роин Агрба.

"С Сашей мы познакомились в 1989 году после известных в Абхазии событий. Он сам был участником тех событий, тогда Саша уже дружил со студентами Литературного института, и на практику в Абхазию ездил часто. С того времени у нас с ним завязалась дружба. В основном все было связано с Афоном, потому что Саша и Афон были неразделимы, неразделимы были и судьбы  Саши и Гиви Смыр, у которого он жил. Он был удивительным, с бешеной харизмой, очень веселый, остроумный. Он был заикой, но, что удивительно, когда он читал стихи, этого не было заметно, он читал их завораживающе. У Саши было много друзей, которые его просто обожали", — сказал Агрба в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Поэзия, кино, любовь и Абхазия Александра Бардодыма>>

Русский поэт, журналист, переводчик Александр Бардодым родился 16 октября 1966 года в Москве. Он является одним из основателей Ордена куртуазных маньеристов, где получил звание Черного Гранд-Коннетабля.

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фотовыставка Неестественный отбор
"Неестественный отбор": о чем молчат животные
Ноги для Вероники
"Ноги" для Вероники: новая жизнь сильной девушки
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia