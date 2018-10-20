Агрба об Александре Бардодыме: человек с бешеной харизмой

О том, как Александр Бардодым связал свою судьбу с Афоном и каким человеком он был, в беседе на радио Sputnik Абхазия вспоминает его друг Роин Агрба.

"С Сашей мы познакомились в 1989 году после известных в Абхазии событий. Он сам был участником тех событий, тогда Саша уже дружил со студентами Литературного института, и на практику в Абхазию ездил часто. С того времени у нас с ним завязалась дружба. В основном все было связано с Афоном, потому что Саша и Афон были неразделимы, неразделимы были и судьбы Саши и Гиви Смыр, у которого он жил. Он был удивительным, с бешеной харизмой, очень веселый, остроумный. Он был заикой, но, что удивительно, когда он читал стихи, этого не было заметно, он читал их завораживающе. У Саши было много друзей, которые его просто обожали", — сказал Агрба в беседе на радио Sputnik Абхазия.

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Русский поэт, журналист, переводчик Александр Бардодым родился 16 октября 1966 года в Москве. Он является одним из основателей Ордена куртуазных маньеристов, где получил звание Черного Гранд-Коннетабля.