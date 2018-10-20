Барциц: Абхазии нужно сполна использовать программу импортозамещения России

О том, какой эффект может дать участие Абхазии в российской программе импортозамещения, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Основная цель, которую мы преследуем, заключается в том, чтобы компаний, которые производят высококачественную сельхозпродукцию в Абхазии, стало намного больше. Мы постоянно на это ориентируем и функционеров от отрасли, и наших предпринимателей. Абхазия должна сполна использовать то окно возможностей, которое предоставляет нам программа импортозамещения на российском рынке. Я думаю, что для небольшой страны, как Абхазия, участие в больших прогнозируемых серьезных объемах в этой программе, приход абхазских товаров в больших количествах на российский дружелюбный рынок, способны дать позитивный быстрый эффект уже в скорой перспективе. Нужно на это нацеливаться и ориентироваться в упорной работе", — сказал Олег Барциц.

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Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада.