20:15 22 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR75.37
Поиск
Александр Басария
© Фото: Александр Басария

Басария об абхазском фильме "Возрождение земли": снимаем на энтузиазме

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

О трудностях, с которыми столкнулись создатели абхазоязычного кино с рабочим названием "Возрождение земли", в интервью Sputnik рассказал продюсер проекта Александр Басария.

Съемки фильма на абхазском языке студентки ВГИКа Атаны Агрба начались в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik продюсер кинопроекта Александр Басария. 

Картина носит рабочее название "Возрождение земли", она будет полностью снята на абхазском языке с субтитрами на русском. 

"Было очень тяжело выпросить у ВГИКа, чтобы съемки проходили в Абхазии. ВГИК частично обеспечивает киносъемки своей техникой, оборудованием, соответственно вывозить студийное оборудование и ряд русских специалистов в Абхазию было тяжело. Но нам способствовали Министерство культуры республики и Московская абхазская диаспоры, которые поручились за нас. Столкнулись с финансовыми проблемами. Думали, будет поддержка в Абхазии. Но развитие кинематографа, развитие абхазского языка на практике мало кого интересует. Учитывая то, что в ресурсах мы урезаны, снимаем практически на собственном энтузиазме, бесплатно, не можем себе позволить купить реквизиты, костюмы. Все изыскиваем самостоятельно. А картина имеет довольно серьезный запрос. В селе, где проходят съемки, нас встретили очень доброжелательно. Вокруг проживают абхазские семьи, все очень рады, что наконец снимается абхазский фильм. Надеемся, что после премьеры во ВГИКе сделаем премьеру в Абхазии. И надеемся, что на эту премьеру уже как-то отреагируют", — рассказал Басария.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска
Хеллоуин животных – массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Праздник у зверят: массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia