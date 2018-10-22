Басария об абхазском фильме "Возрождение земли": снимаем на энтузиазме

Съемки фильма на абхазском языке студентки ВГИКа Атаны Агрба начались в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik продюсер кинопроекта Александр Басария.

Картина носит рабочее название "Возрождение земли", она будет полностью снята на абхазском языке с субтитрами на русском.

"Было очень тяжело выпросить у ВГИКа, чтобы съемки проходили в Абхазии. ВГИК частично обеспечивает киносъемки своей техникой, оборудованием, соответственно вывозить студийное оборудование и ряд русских специалистов в Абхазию было тяжело. Но нам способствовали Министерство культуры республики и Московская абхазская диаспоры, которые поручились за нас. Столкнулись с финансовыми проблемами. Думали, будет поддержка в Абхазии. Но развитие кинематографа, развитие абхазского языка на практике мало кого интересует. Учитывая то, что в ресурсах мы урезаны, снимаем практически на собственном энтузиазме, бесплатно, не можем себе позволить купить реквизиты, костюмы. Все изыскиваем самостоятельно. А картина имеет довольно серьезный запрос. В селе, где проходят съемки, нас встретили очень доброжелательно. Вокруг проживают абхазские семьи, все очень рады, что наконец снимается абхазский фильм. Надеемся, что после премьеры во ВГИКе сделаем премьеру в Абхазии. И надеемся, что на эту премьеру уже как-то отреагируют", — рассказал Басария.



