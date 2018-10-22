Царев рассказал, как найти скрытые ресурсы городского развития

Как и кто может менять современные города, в частности, как и кто может изменить Сухум, в эфире радио Sputnik рассказал куратор образовательной программы "Управление территориальным развитием (УТРО)" на базе Московской архитектурной школы МАРШ и Президентской академии РАНХиГС Сергей Царев.

На культурной площадке SKLAD проходит новый проект — Первый Сухумский Урбанистический форум "Среда обитания". Он стартовал 20 октбяря и продлится до 24 октября. Сегодня в рамках этого форума с лекцией выступит куратор образовательной программы "Управление территориальным развитием (УТРО)"на базе Московской архитектурной школы МАРШ и Президентской академии РАНХиГС, сооснователь и программный директор открытой мастерской "Делай вещь" — городского производственного коворкинга для дизайнеров, архитекторов, ремесленников, художников и DIY-энтузиастов Сергей Царев. Тема его лекции "Город как возможность действовать. Стратегии и тактики городских изменений".

"Я приехал в этот город из Москвы рассказать, как и кто может менять современные города. Казалось бы, в городах есть правительство, мэр, спецслужбы, горожане пишут какие-то бумаги, просят каких-то изменений, им строят тротуары, некую комфортную среду. В город приходит бизнес. Горожанин всегда хочет жить в хорошем городе. Но такое ощущение, что в городах постсоветского пространства такие модели не работают. Города выглядят забытыми, пользоваться им не очень удобно, иногда эти ситуации доходят до крайнего отчаяния. "Кто же нам поможет?"

Многие люди не понимают, что такое город. А город – это такая удивительная штука как пространство, в котором возможен разговор про общее благо. Фактически если посмотреть на правовую модель города, то вся власть в этом городе принадлежит горожанам, которые знают свои права, которые знают, как построить диалог об общем благе и как договориться, куда направить небольшой ресурс. Ресурс-то тут и проблема. Я общался с активистами, с людьми культуры в Сухуме и все как один говорят, что денег нет. Может быть, хорошая идея поставить вопрос, как я его ставлю: "Как найти скрытые ресурсы городского развития?"

В своей лекции я расскажу о том, как работать с городскими активистами, как работать с носителями культурных смыслов. Я уже вижу, что Сухум – это город, который связан с Искандером, с определенной академической советской культурой. На площадке SKLAD вместе с участниками проекта мы занимаемся поискам нематериальных ценностей, которые здесь сосредоточены. Мы хотим создать новых игроков в городской среде, которые были бы и художниками, и архитекторами, которые умели бы работать с этими смыслами и строить на них новые бизнес-модели. То есть фактически мы хотим, чтобы существующая инфраструктура города начала работать на нового туриста, на нового потребителя, на нового бизнесмена. И мы ищем возможность снижения издержек для входа в город новых небольших инвесторов, которые придут сюда именно за культурными смыслами, а не за длинным долларом или другими преференциями", — рассказал Царев.

В 2009-2012 годах Сергей Царев в качестве креативного директора участвовал в запуске дизайн-завода "Флакон" — одного из первых творческих кластеров Москвы.

С 2012 занимается стратегиями экономического развития российских городов с вовлечение граждан при помощи культурных практик и тактической урбанистики. В том числе в составе экспертного совета по развитию малых городов и исторических поселений при Минстрое РФ, департамента регионального развития Агентства стратегических инициатив, городских инициативах компании "Норильский Никель".