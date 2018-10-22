17:33 22 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR75.37
Поиск
Сергей Царев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Царев рассказал, как найти скрытые ресурсы городского развития

Радио
Получить короткую ссылку
4610

Как и кто может менять современные города, в частности, как и кто может изменить Сухум, в эфире радио Sputnik рассказал куратор образовательной программы "Управление территориальным развитием (УТРО)" на базе Московской архитектурной школы МАРШ и Президентской академии РАНХиГС Сергей Царев.

На культурной площадке SKLAD проходит новый проект — Первый Сухумский Урбанистический форум "Среда обитания". Он стартовал 20 октбяря и продлится до 24 октября. Сегодня в рамках этого форума с лекцией выступит куратор образовательной программы "Управление территориальным развитием (УТРО)"на базе Московской архитектурной школы МАРШ и Президентской академии РАНХиГС, сооснователь и программный директор открытой мастерской "Делай вещь" — городского производственного коворкинга для дизайнеров, архитекторов, ремесленников, художников и DIY-энтузиастов Сергей Царев. Тема его лекции "Город как возможность действовать. Стратегии и тактики городских изменений".

"Я приехал в этот город из Москвы рассказать, как и кто может менять современные города. Казалось бы, в городах есть правительство, мэр, спецслужбы, горожане пишут какие-то бумаги, просят каких-то изменений, им строят тротуары, некую комфортную среду. В город приходит бизнес. Горожанин всегда хочет жить в хорошем городе. Но такое ощущение, что в городах постсоветского пространства такие модели не работают. Города выглядят забытыми, пользоваться им не очень удобно, иногда эти ситуации доходят до крайнего отчаяния. "Кто же нам поможет?"

Многие люди не понимают, что такое город. А город – это такая удивительная штука как пространство, в котором возможен разговор про общее благо. Фактически если посмотреть на правовую модель города, то вся власть в этом городе принадлежит горожанам, которые знают свои права, которые знают, как построить диалог об общем благе и как договориться, куда направить небольшой ресурс. Ресурс-то тут и проблема. Я общался с активистами, с людьми культуры в Сухуме и все как один говорят, что денег нет. Может быть, хорошая идея поставить вопрос, как я его ставлю: "Как найти скрытые ресурсы городского развития?"

В своей лекции я расскажу о том, как работать с городскими активистами, как работать с носителями культурных смыслов. Я уже вижу, что Сухум – это город, который связан с Искандером, с определенной академической советской культурой. На площадке SKLAD вместе с участниками проекта мы занимаемся поискам нематериальных ценностей, которые здесь сосредоточены. Мы хотим создать новых игроков в городской среде, которые были бы и художниками, и архитекторами, которые умели бы работать с этими смыслами и строить на них новые бизнес-модели. То есть фактически мы хотим, чтобы существующая инфраструктура города начала работать на нового туриста, на нового потребителя, на нового бизнесмена. И мы ищем возможность снижения издержек для входа в город новых небольших инвесторов, которые придут сюда именно за культурными смыслами, а не за длинным долларом или другими преференциями", — рассказал Царев. 

В 2009-2012 годах Сергей Царев в качестве креативного директора участвовал в запуске дизайн-завода "Флакон" — одного из первых творческих кластеров Москвы.

С 2012 занимается стратегиями экономического развития российских городов с вовлечение граждан при помощи культурных практик и тактической урбанистики. В том числе в составе экспертного совета по развитию малых городов и исторических поселений при Минстрое РФ, департамента регионального развития Агентства стратегических инициатив, городских инициативах компании "Норильский Никель".

 

Теги:
городская среда, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Завод Электроцинк
    Время пришло

    Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.

  • Археологические раскопки, фото из архива
    Седая древность

    Почему Гусарская область Азербайджана, где долгие годы не проводились раскопки, вновь оказалась в центре внимания археологов – в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе
    Без темных углов

    Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.

  • Девушка-доброволец Земессардзе
    Награда за смелость

    В Латвии прошедшим добровольное военное обучение студентам будут выплачивать 2,5 тысячи евро в качестве компенсации.

  • Демонтаж камней еврейских надгробий в Шяуляе
    Время собирать камни

    Самоуправление литовского Шяуляя демонтирует памятные камни с еврейских надгробий, использованные в строительстве городской лестницы.

  • Знак евро на электронном табло курса валют.
    А помельче нету?

    В Приднестровье мужчина принес в банк для проверки подлинности купюру в 1000 евро – там ему объяснили, что таких денег просто не бывает.

  • Завод Электроцинк
    Время пришло

    Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.

  • Археологические раскопки, фото из архива
    Седая древность

    Почему Гусарская область Азербайджана, где долгие годы не проводились раскопки, вновь оказалась в центре внимания археологов – в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе
    Без темных углов

    Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска
Неизвестное морское существо в водах Австралии
"Цыпленок без головы" добрался до берегов Австралии
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia