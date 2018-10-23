Трапш рассказал, почему половина европейцев считает СМИ необъективными к России

Политолог Николай Трапш в эфире радио Sputnik проанализировал результаты опроса общественного мнения Sputnik.Мнения, согласно которому половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России.

Примерно половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения Sputnik.Мнения.

"Однозначно, что потребитель информации в европейских странах и в США достаточно требователен к тем данным, которые ему представляют. Волна негативной информации о России у него подсознательно вызывает неприятие, сомнение, скептическое отношение. В самом предложенном материале очень хорошо отражено, как это проявляется у разных возрастных и разных социальных групп. Понятно, что далеко идущие выводы по конкретным группам вряд ли стоит делать, но факт остается фактом, и результаты вполне ожидаемы и по возрастным трендам, и по территориальным", — отметил Николай Трапш.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года, 53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России. Доверяют своим средствам массовой информации в "русском вопросе" лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США.

Опрос был проведен с 9 по 20 августа старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop. В нем участвовали 4033 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.



