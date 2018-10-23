Топорин: число позитивно настроенных к России европейцев будет неуклонно расти

Почему почти половина европейцев и американцев не верят новостям собственных СМИ о России, в эфире радио Sputnik рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорин. Согласно опросу "Sputnik.Мнения", почти половина европейцев и американцев не верят новостям собственных СМИ о России.

"На мой взгляд, данные опроса объективны, потому что не вся информация сегодня приходит через СМИ, через телевидение, радио, газеты. Очень большую роль играют соцсети и контакты между людьми, так называемое сарафанное радио, туристические поездки. Я бы отметил в этом году как знаковое событие проведение Чемпионата мира по футболу в России, когда приехало огромное число болельщиков из разных стран. Люди своими глазами увидели ту жизнь, про которую никто никогда не писал на Западе. В основном пишут критическое, плохое, что в России все плохо, люди живут плохо, все угрюмые. Люди увидели, что их обманывали. То есть соцсфера и контакты людей играют свою роль, и люди видят, что реальная ситуация сильно отличается от того, о чем пишут в СМИ. Для меня эти опросы неудивительны, я, наоборот, считал, что большая часть граждан западно-европейского сообщества совершенно по-другому видит картину жизни в России. И опросы это подтверждают. Если и дальше будет развиваться такая ситуация, а, на мой взгляд, в последнее время все больший вес приобретают соцсети, то процент людей, которые будут позитивно воспринимать Россию, будет неуклонно расти. Ну а если вдруг журналисты поймут, что они не правы и будут более объективно писать о нашей стране, тогда резко возрастет число тех, кто будет видеть Россию в позитивном ключе. Нет оснований, чтобы к России относились негативно", — рассказал Топорин в эфире радио Sputnik.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России.

Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" средствами массовой информации. В США 43% опрошенных выразили недоверие собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции – 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в масс-медиа информации о России. Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпатизирующих нынешнему президенту Эммануэлю Макрону жителей Пятой республики о недоверии к освещению СМИ "российской темы" заявили только 43%.

В Германии, как показал опрос, на "фейк ньюз" чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов. Например, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России. Среди "левых" подобных убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений. Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается обратная ситуация: американцы и британцы старше 35 лет более склонны подвергать освещение "российской темы" в СМИ сомнению.

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от ряда факторов. Например, американцы с высоким уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, что масс-медиа сообщают достоверную информацию о России. Белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), протестанты – чаще католиков, а республиканцы – чаще демократов. В Великобритании подобная тенденция менее очевидна. Из данных опроса следует, что жители юга страны и столицы замечают больше предвзятого отношения медиа к России, нежели остальные.



