15:29 24 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR74.86
Поиск
Денис Чанба
© Sputnik

Чанба о состоянии водозаборов в Абхазии: нарушаются нормы санитарии и охраны объектов

Радио
Получить короткую ссылку
3910

О том, какая работа проводится природоохранной прокуратурой Абхазии по контролю за водозаборами в республике, на пресс-конференции рассказал глава надзорного ведомства Денис Чанба.

Пресс-конференция, посвященная работе природоохранной прокуратуры Абхазии, состоялась в АРСМИРА во вторник 23 октября.

Природоохранный прокурор Денис Чанба рассказал журналистам о том, что в столице и районах Абхазии сложная ситуация с качеством питьевой воды.

Прокуроры от природы: как и кем охраняется окружающая среда в Абхазии>>

Он отметил, что водопроводные трубы в плохом состоянии, вода мало где хлорируется, а резервуары не охраняются, но после вынесенных природоохранной прокуратурой представлений, в некоторых районах ситуация поменялась.

Подробности слушайте в подкасте.


Теги:
природа абхазии, дикая природа, Генеральная прокуратура Абхазии, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цыплята
    Мясное перемирие

    Россельхознадзор и Минсельхоз Казахстана сняли все ограничения на ввоз продукции животноводства и мяса птицы в отношении друг друга.

  • Речка в Национальном природном парке Ала-Арча. Архивное фото
    В десятке

    Авторитетное международное издательство Lonely Planet включило Кыргызстан в список десяти лучших стран для путешествий в 2019 году.

  • Вооруженный пистолетом мужчина, архивное фото
    Нервный покупатель

    Минская милиция задержала мужчину, который, угрожая пистолетом, заставил кассиршу столичного магазина нарезать купленный им лимон.

  • Больничная палата
    Обещанного годами ждут

    Латвийский пенсионер после перенесенных инсульта и инфаркта уже 11 лет ждет социальной реабилитационной помощи.

  • Папа римский Франциск
    Дорогой папа

    В литовском правительстве заявили, что стоимость визита папы римского Франциска в балтийскую республику составила около трех миллионов евро.

  • Пшеница
    Опасный урожай

    На зерновом складе в Комрате на мужчину упала стена. Чтобы освободить его из-под завала, потребовалась помощь спасателей – видео.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бразильский форвард Пеле
Король футбола: легендарному Пеле 78 лет
Тысячи овец и баранов прошли по центру Мадрида
Сотни овец прошли по улицам испанской столицы
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia