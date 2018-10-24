Чанба о состоянии водозаборов в Абхазии: нарушаются нормы санитарии и охраны объектов

О том, какая работа проводится природоохранной прокуратурой Абхазии по контролю за водозаборами в республике, на пресс-конференции рассказал глава надзорного ведомства Денис Чанба.

Пресс-конференция, посвященная работе природоохранной прокуратуры Абхазии, состоялась в АРСМИРА во вторник 23 октября.

Природоохранный прокурор Денис Чанба рассказал журналистам о том, что в столице и районах Абхазии сложная ситуация с качеством питьевой воды.

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Он отметил, что водопроводные трубы в плохом состоянии, вода мало где хлорируется, а резервуары не охраняются, но после вынесенных природоохранной прокуратурой представлений, в некоторых районах ситуация поменялась.

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