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Дмитрий Офицеров-Бельский
© Фото: ВКонтакте \ Дмитрий Офицеров-Бельский

Офицеров-Бельский о возможной встрече Трампа с Путиным: добиваются уступок от России

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Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik рассказал, почему Трамп больше заинтересован во встрече с Путиным, которая может состояться в ноябре в Париже.

"Так или иначе встреча нужна хотя бы для того, чтобы упредить дальнейшее ухудшение отношений, потому что после прежней встречи действительно изменилось очень многое. У Трампа, конечно, заинтересованности в этой встрече больше. Если говорить о России, то мы понимаем, что Трамп сейчас будет играть в возможность переговоров, всячески демонстрировать, о чем тут можно договориться? Это все имитация возможности переговорного процесса, чтобы Россию заставить в определенный процесс войти и что-то уступить. Уступки могут быть разными. Я так вижу, что Трамп достаточно давно заинтересован в том, чтобы Россия отошла от тесного партнерства с Китаем. Так что, возможно, обсуждаться будет и этот вопрос", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.  

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.


Теги:
встреча, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия


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