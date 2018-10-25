Козин: США помогали и будут помогать террористическим организациям в Сирии

Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны Александр Фомин. В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин отметил, что страны Запада по-прежнему поставляют в Сирию тонны военной техники.

"Министерство обороны РФ делает правильные заявления, потому что ведущие страны Запада во главе с США и их союзники в регионе, которые не входят в Северо-Атлантический союз, они постоянно помогали, помогают и будут помогать различным террористическим организациям, которые действуют на территории Сирийско-Арабской республики. В том числе эта помощь будет распространяться на изготовления различных беспилотных летательных аппаратов, поставку радиотехнического, электронного оборудования, снабжение их ударными средствами, мини-бомбами и так далее. Трудно себе представить, как бы могли существовать эти террористические формирования в Сирии, если бы в течение семи лет они регулярно не получали военной и военно-технической, финансовой и иной помощи, потому что такие мощные группировки существовали на пике террористической войны. Поступали тонны военных грузов, военной помощи этим незаконным бандформированиям", — сказал Козин.