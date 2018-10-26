Ходжашвили рассказала, когда граждане могут обратиться в Конституционный суд Абхазии

Какие основные вопросы решает Конституционный суд и в каких ситуациях нужно обращаться в эту инстанцию, в интервью радио Spuitnik Абхазия рассказала заместитель председателя Конституционного суда Людмила Ходжашвили.

"Наши граждане должны знать, что существует порядок обращения в Конституционный суд. Если материал находится в суде первой инстанции, то они не могут прийти к нам. Пока они не пройдут все этапы: суд первой инстанции — это городские и районные суды, затем есть кассационная инстанция, затем — надзор, вновь открывшиеся обстоятельства, только после всех этих этапов они могут обращаться к нам, если нарушено именно конституционное право", — сказала Ходжашвили.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным Собранием по представлению президента Абхазии.