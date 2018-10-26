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Беслан Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о призыве в Абхазскую армию: закон устарел

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Почему абхазский закон о призыве на военную службу нуждается в корректировке, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель военкома республики по призыву Беслан Тарба.

Почему абхазский закон о призыве на военную службу нуждается в корректировке, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель военкома республики по призыву Беслан Тарба. 

"Жизнь идет вперед, и наши законы немного устарели по многим вопросам, которые мешают нам плодотворно проводить призывную кампанию. Один из таких наболевших и первостепенных вопросов, мы о нем как-то беседовали с депутатами Парламента, это когда наши молодые люди дальше продолжают учебу. У нас в законе это не отражено. Перед поступлением в магистратуру нужно пройти военную службу, а уже после этого поступить. Чтобы не изобретать велосипед, мы могли бы в этом вопросе использовать опыт России. Например, выпускников международного факультета АГУ МИД Абхазии отправил 1 сентября учиться в Москву, где они продолжат учебу два года. Они нарушили закон и мы, естественно, машинально за ними нарушаем закон, потому что не получается привезти с учебы и отправить в армию. Если шаблонно, по закону к этому вопросу подходить, то получается, что они не явились на призывной пункт по повестке и автоматически становятся уклонистами. Мы эти вопросы решаем по-абхазски, закрываем глаза. Поэтому в законе нужно внести маленькую корректировку, и все будут довольны. Закон, когда создавался, подходил к тому времени, сейчас его нужно изменить немного", — подчеркнул Тарба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

В Абхазии стартовала призывная кампания, которая продлится до 28 декабря. 



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